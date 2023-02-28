В Уфе разыскивают водителя, сбившего 16-летнюю девушку

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе разыскивают водителя, сбившего подростка. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

ДТП случилось вчера днем, 27 февраля, на улице Бакалинская. Водитель за рулем неустановленного автомобиля наехал напротив дома №68/4 на 16-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы головы, ей потребовалось обратиться за помощью к медикам.

По факту аварии начато разбирательство. Правоохранители устанавливаю все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя и его транспортное средство.

Сотрудники городской дорожной полиции просят всех, кто стал очевидцем ДТП или обладает какой-либо информацией насчет него, оказать помощь в розыске и обратиться по телефону 8 (917) 486-76-36. Конфиденциальность, как заверяют правоохранители, гарантируется.