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НовостиОбщество28 февраля 2023 4:20

Из Башкирии в зону СВО отбыла новая группа добровольцев

Вчера в Благоварском районе состоялись проводы бойцов
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: vk.com/yusmar

Фото: vk.com/yusmar

Из Благоварского района Башкирии в зону специальной военной операции отбыла новая группа добровольцев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава муниципалитета Марат Юсупов.

По словам руководителя района, мужчины приняли решение «не оставаться в стороне» и помочь уже находящимся на спецоперации военнослужащим. Перед отправкой в зону СВО добровольцы пройдут подготовку в учебном центре.

– Желаю ребятам смело преодолеть все трудности! Мы верим в вас! – пожелал бойцам глава Благоварского района.