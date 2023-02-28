В Башкирии в ДТП во время снегопада и сильной метели разбился 17-летний парень

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера днем, 27 февраля, в Стерлибашевском районе Башкирии в ДТП с двумя иномарками пострадал несовершеннолетний. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась во время снегопада и сильной метели на 50 километре дороги Стерлитамак-Стерлибашево-Федоровка. На данном участке столкнулись Skoda Octavia под управлением 28-летнего местного и встречная Toyota Land Cruiser, за рулем которой был 57-летний стерлитамаковец. В результате произошедшего 17-летний пассажир Skoda получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

По факту произошедшего в настоящее время ведется разбирательство.