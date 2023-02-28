Мэр Уфы раскритиковал глав городских учреждений за плохую уборку снега

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев раскритиковал глав городских учреждений за плохую уборку снега.

На своей личной странице в социальных сетях глава городской администрации поведал, что за минувшие выходные, с 23 по 26 февраля, в городе выпало порядка 38 сантиметров снега. Однако сити-менеджер с сожалением отметил, что не все руководители муниципальных учреждений обеспечили своевременный выход снегоуборочной техники.

По словам Мавлиева, коммунальным служба приходится убирать снег ночью более усердно. Возникает необходимость привлекать дополнительную технику. Вчера вечером на линии было более 300 единиц.

– В связи с потеплением высокий риск схода снега с крыш. На это тоже обращаем повышенное внимание, работа продолжается. Прошу жителей быть внимательными и осторожными, – заявил в своей публикации мэр Уфы.