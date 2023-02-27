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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 18:11

В Башкирии из-за снежного заноса медики не могли добраться до сломавшей ногу пациентки

На помощь врачам прибыли спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 27 февраля, в Куюргазинском районе Башкирии из-за снежного заноса сотрудники скорой помощи не могли самостоятельно добраться до сломавшей ногу 62-летней пациентки из деревни Зик-Ишметова. На подмогу медикам прибыли спасатели – они предоставили снегоход и организовали сопровождение. Об этом сообщил региональный Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Спасатели выехали на автомобиле с прицепом и снегоходом. Совместно с медиками спасатели добрались до пострадавшей. Была оказана первая помощь. После расчистки дороги, автомобиль скорой помощи доехал до пострадавшей. Спасателями проведена транспортировка женщины до медслужбы, – рассказали в аварийном ведомстве.

Там отметили, что похожий случай произошел на минувших выходных в баймакской деревне Мукасово-2: там спасатели доставили до больной женщины фельдшера скорой помощи.

Ранее мы также писали, что в Башкирии чиновница с мужем помогла роженице добраться до больницы на снегоходе.