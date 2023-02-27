На республиканских трассах в Башкирии сняли все ограничения, введенные из-за снегопада

фото: t.me // Минтранс Башкортостана

На республиканских трассах в Башкирии были сняты все ограничения, введенные из-за сильного снегопада, обрушившегося на регион утром 27 февраля. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале местного Минтранса.

Напомним, из-за низовой метели и снегопада на участках ряде автодорог в Башкирии вводилось ограничение на проезд автобусов и грузовиков. Речь идет об автодорогах М5 «Урал», Р-240 («Уфа-Оренбург»), Уфа-Инзер-Белорецк, Уфа-Бирск-Янаул. Ненастная погода также стала причиной задержки прибытия и вылета самолетов в Уфе.

О том, как республика пережила метель, читайте в отдельном материале.