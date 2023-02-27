В Башкирии полицейский через суд взыскал компенсацию с мужчины, который на него напал

В Илишевском районе Башкирии участковый полиции через суд взыскал моральную компенсацию с мужчины, который материл его и пытался ударить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Илишевском районе Башкирии участковый полиции через суд взыскал моральную компенсацию с мужчины, который материл его и пытался ударить. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба регионального МВД.

Сотрудник правоохранительных органов вместе с коллегой проверял жителей, состоящих на профилактическом учете. В одной из квартир полицейские встретили пьяного мужчину, который начал их оскорблять.

– Нецензурной бранью дело не ограничилось. Сотрудники попытались прекратить нарушения законодательства со стороны мужчины, но он не останавливался. Размахивая руками, злоумышленник попытался нанести удары полицейскому. Сельчанин был задержан и доставлен в отдел полиции, – передали в МВД РБ.

После случившегося Следственный комитет возбудил против буйного мужчины уголовное дело о применении насилия и оскорблении в отношении представителей власти. Фигуранта приговорили к одному году лишения свободы условно. В пользу участкового суд взыскал компенсацию морального вреда. О какой сумме идет речь, ведомство не уточнило.