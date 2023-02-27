Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на последний день февраля

28 февраля в Башкирии ожидается облачная погода и снег, в южных районах он будет сильным Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 февраля в Башкирии ожидается облачная погода и снег, в южных районах он будет сильным. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами по республике сохранятся метель, снежный накат и гололедица. Ветер будет дуть с западного направления, в отдельных районах возможны сильные порывы.

Средняя температура воздуха как ночью, так и днем составит всего лишь 0,-5°.

Напомним, в последние дни февраля в Башкирии существенно ухудшилась погода: выпал обильный снегопад, сопровождавшийся метелью. Как республика пережила стихию, читайте в нашем материале.