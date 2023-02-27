28 февраля и 2 марта холодную и горячую воду отключат в 84 домах Уфы

В Уфе на этой неделе – 28 февраля и 2 марта – горячую и холодную воду отключат в 84 жилых домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе на этой неделе – 28 февраля и 2 марта – горячую и холодную воду отключат в 84 жилых домах. Как пояснили в «Уфаводоканале», это связано с проведением плановых ремонтных работ.

28 февраля (вторник)

С 10:00 до 23:00 холодной и горячей воды не будет в домах по улице Мубарякова, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, а с 10:00 до 20:30 – на Бакалинской, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 68, 68/4, 68/6.

С 10:00 до 22:00 без холодного водоснабжения останутся жильцы домов на улице Юлтыя, 3, 5, 7, 9, а с 11:00 до 23:00 – по улицам:

– Дагестанской, 13, 15, 17, 19;

– Мусоргского, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19а, 19б;

– Таллинской, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 21а, 21б, 21, 23, 23а, 23б.

2 марта (четверг)

С 10:30 до 16:30 холодную и горячую воду отключат в домах на улицах:

– Батумской, 1, 3;

– Бессонова, 24, 24/1, 26, 28, 28/1;

– Дмитриева, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23;

– Заводской, 10, 15 к.1, 16, 178, 180, 182, 184.

С 10:00 до 20:00 холодной воды не будет в домах по улице Рабкоров, 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3, а с 11:00 до 18:00 – по улице Ахметова, 322а, 322, 322/1.