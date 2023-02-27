В Башкирии чиновница с мужем помогла роженице добраться до больницы на снегоходе

В Иглинском районе Башкирии глава Калтмыского сельсовета Флорида Мосейчук и ее супруг помогли роженице из села Алаторки добраться до больницы на снегоход Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иглинском районе Башкирии глава Калтмыского сельсовета Флорида Мосейчук и ее супруг помогли роженице из села Алаторки добраться до больницы на снегоходе. Обычным способом довезти беременную до лечебницы было невозможно из-за снежной бури. Об этом сообщил «Башинформ».

Родные роженицы сама обратилась за помощью к чиновнице. Это случилось сегодня утром, 27 февраля, когда улицы в селе замело так, что некоторые жители не смогли даже выехать на работу. Коммунальная техника работала более суток, но смогла прочистить только центральные улицы.

– Понимаю, что ждать скорую смысла нет, она не проедет, а на очистку улицы уйдет еще несколько часов, – вспоминает Мосейчук. – Тогда муж предложил подвезти женщину до Интернациональной улицы на снегоходе. Благо на встречу роженицы из Уфы выехали родственники, они оперативно подъехали и доставили ее в уфимский роддом № 3.

Спустя 15 минут после поступления в больницу женщина родила здорового мальчика – в своей семье он стал уже пятым по счету ребенком.

Флорида Мосейчук отметила, что это уже второй случай, когда снегоход ее супруга выручает оказавшегося в сложной ситуации человека. Пару лет назад таким же образом удалось довезти до машины скорой помощи тяжело больного.

Напомним, в Иглинском районе Башкирии сегодня, 27 февраля, из-за обильного снегопада пришлось отменить очные занятия в сразу нескольких школах.