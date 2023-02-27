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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 13:26

В воздухе Уфы зафиксировали повышенное содержание диоксида азота

Его концентрация превысила норму в 1,6 раза
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В воздухе Уфы в предпраздничный день 22 февраля зафиксировали повышенное содержание диоксида азота

В воздухе Уфы в предпраздничный день 22 февраля зафиксировали повышенное содержание диоксида азота

В воздухе Уфы в предпраздничный день 22 февраля зафиксировали повышенное содержание диоксида азота. Концентрация газа превысила допустимую норму в 1,6 раза. Аномалию в 19:00 зарегистрировал пункт наблюдения за загрязнениями по улице Злобина, 11. Об этом сообщил башкирский Гидрометцентр.

Согласно отчету метеорологического ведомства, сутками ранее, 21 февраля, тот же пост на улице Злобина выявил избыточное наличие оксида углерода в воздухе – его концентрация была выше нормы в 2,2 раза.

Диоксид азота – газ без определенного запаха. На организм человека оказывает общетоксическое воздействие, может спровоцировать отеки и раздражение слизистых оболочек.

Оксид углерода – газ без цвета и запаха. При скапливании в закрытом помещении может оказывать отравляющее воздействие.