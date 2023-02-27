В Башкирии впервые с января снизилась суточная заболеваемость коронавирусом

В Башкирии впервые с 23 января снизилась суточная заболеваемость коронавирусом: за последние сутки инфекцию диагностировали 296 жителям республики Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии впервые с 23 января снизилась суточная заболеваемость коронавирусом: за последние сутки инфекцию диагностировали 296 жителям республики. Предельное на данный момент число заболевших в 2023 году фиксировалось днем ранее – 311 человек. Всего с начала пандемии в республике подтвердили более 354,2 тыс. случаев COVID-19. Об этом 27 февраля сообщил местный Минздрав.

Переболели коронавирусом в Башкирии свыше 346 тыс. человек, 313 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Скончались от инфекции 6 007 жителей республики (новых случаев смерти не зарегистрировано).

Прямо сейчас носителями COVID-19 в регионе числятся 2 216 человек: 156 пациентов лежат в инфекционных госпиталях, остальные 2 060 лечатся дома с легкой формой заболевания.