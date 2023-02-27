В Башкирии два человека пострадали при ДТП с ВАЗ-2110 и маршрутным автобусом ПАЗ

фото: t.me // Владимир Севастьянов

Сегодня, 27 февраля, в Баймакском районе Башкирии при ДТП с легковушкой и маршрутным автобусом пострадали два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, автоавария случилась в третьем часу дня. На 15-м километре дороги Баймак - Гадельбаево столкнулись ВАЗ-2110 и автобус ПАЗ. В происшествии пострадали два человека: водитель и пассажирка из «десятки».

фото: t.me // Владимир Севастьянов

Севастьянов уточнил, что автобус ехал по маршруту Баймак – Гадельбаево. В его салоне находились 16 человек. Никто из них не пострадал.