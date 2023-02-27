В Башкирии за неделю подорожали бананы и свежие помидоры

В Башкирии за неделю бананы подорожали на 6,9%, а свежие помидоры на 5,5% – до 114,5 и 169 рублей за килограмм соответственно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за неделю бананы подорожали на 6,9%, а свежие помидоры на 5,5% – до 114,5 и 169 рублей за килограмм соответственно. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете Башстата, сравнившего цены в магазинах за 13 и 20 февраля.

В стоимости за семь дней также выросли репчатый лук (на 3,7% – до 50,5 руб.), свежая капуста (на 2,6% – до 27,5 руб.), картошка (на 2,5% – до 31,5 руб.), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,1% – до 511 руб.) и морковь (на 2% – до 33 руб.).

В то же время дешеветь, наконец, начали огурцы, цены на которые росли еженедельно с середины ноября прошлого года. По состоянию на 20 февраля за них просили 233,5 рубля, что на 10,6% меньше, чем было неделей ранее. Также подешевели подсолнечное масло (на 2,2% – до 113,5 руб.) и варена колбаса (на 3,3% – до 381,5 руб.).