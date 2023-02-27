С 15 марта в Уфе подорожает проезд на автобусном маршруте №258

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С 15 марта в Уфе частный перевозчик «Автомиг» повысит стоимость проезда на автобусном маршруте №258. Такое решение было принято из-за роста цен на запчасти, горючее, услуги автосервисов и лизинговые платежи. Об этом 27 февраля сообщила мэрия.

С середины марта проезд на 258-х автобусах будет обходиться в 30 рублей при оплате транспортной картой «Алга» (было 28) и 35 рублей при безналичном и наличном расчете (было 33).

Напомним, в прошлый раз «Автомиг» повышал стоимость проезда на своем маршруте в мае прошлого года.

Автобусы 258-го рейса курсируют между микрорайонами Демой и Инорсом, проезжая через улицы Менделеева, проспект Октября и Первомайскую.