В Уфе на фоне снегопада и ветра сорвало обшивку фасада 19-этажного дома

фото: телеграм

В Уфе в ночь с 26 на 27 февраля на фоне снегопада и сильного ветра сорвалась обшивка фасада 19-этажного кирпичного дома по улице Кольцевой, 203/3. Об этом сообщило Управление гражданской защиты города. В ведомстве передали, что узнали о случившемся из социальных сетей – в службу спасения информация об инциденте не поступала.

– Представители управляющей организации данного жилого дома выезжали на место. Убирать оставшиеся элементы штукатурки они планируют после проведения независимой экспертизы, – рассказали в аварийном ведомстве.

Судя по фотографии с места происшествия, обшивка сорвалась на высоте со второй по 13-й этаж. Среди людей пострадавших нет.