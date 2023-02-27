1 марта в Башкирии проверят систему оповещения населения сиренами и сообщениями по ТВ

1 марта с 10:00 до 11:00 на территории Башкирии пройдет проверка системы оповещения гражданской обороны Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 1 марта, с 10:00 до 11:00 на территории Башкирии пройдет проверка системы оповещения гражданской обороны. Она будет сопровождаться сигналом «Внимание всем» через электрические сирены продолжительностью до трех минут и передачей речевого сообщения по радио и телевидению. Об этом 27 февраля предупредил региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

– Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов, – передали в ведомстве.

Там добавили, что в случае реальной угрозы ЧС сигнал будет подаваться по сиренам, громкоговорителям и гудкам промышленных предприятий длительностью до трех минут.