Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 10:22

1 марта в Башкирии проверят систему оповещения населения сиренами и сообщениями по ТВ

Об этом предупредил региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
1 марта с 10:00 до 11:00 на территории Башкирии пройдет проверка системы оповещения гражданской обороны

1 марта с 10:00 до 11:00 на территории Башкирии пройдет проверка системы оповещения гражданской обороны

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 1 марта, с 10:00 до 11:00 на территории Башкирии пройдет проверка системы оповещения гражданской обороны. Она будет сопровождаться сигналом «Внимание всем» через электрические сирены продолжительностью до трех минут и передачей речевого сообщения по радио и телевидению. Об этом 27 февраля предупредил региональный Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

– Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов, – передали в ведомстве.

Там добавили, что в случае реальной угрозы ЧС сигнал будет подаваться по сиренам, громкоговорителям и гудкам промышленных предприятий длительностью до трех минут.