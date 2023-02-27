В Башкирии на бесплатное лечение в санаториях бойцов СВО их семей выделят 100 млн рублей

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В Башкирии в этом году на бесплатное лечение в региональных санаториях участников специальной военной операции их семей выделят 100 миллионов рублей. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой сообщила глава Министерства земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Для этих целей в прошлом месяце конкурсным способом были отобраны 12 здравниц – как государственных, так и частных. Предполагается, что пройти лечение в санаториях смогут более полторы тысячи человек. Стоимость путевки для одного бойца спецоперации составляет 60,2 тысячи рублей при средней продолжительности лечения в 14 дней.

В санаториях, как сообщила в своем докладе Наталья Полянская, уже подготовлен номерной фонд, а самое лечение будет предоставлено в удобное время по личному заявлению.