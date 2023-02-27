В Уфе мужчина выжил после падения в шахту лифта с высоты 8 этажа

Фото: Рустем АХУНОВ

В Ленинском районе Уфы мужчина выжил после падения в шахту лифта с высоты восьмого этажа. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Происшествие случилось в строящемся доме на улице Дружбы народов. 28-летний сотрудник строительной компании занимался разгрузкой конвекторов отопления. Для доставки груза на верхние этажи на объекте использовался подъемник. Как следует из предварительной информации, молодой человек по неосторожности шагнул в шахту лифта и рухнул вниз.

К счастью, мужчина после падения выжил. Для его эвакуации сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы спустились в лифтовую шахту, на носилках подняли пострадавшего наверх и передали медикам.