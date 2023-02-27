В Уфе осудят 5 экс-полицейских, подбросивших наркотики девушкам

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе перед судом предстанут пять бывших оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД, подбросивших наркотики двум девушкам. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Экс-правоохранителей обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере, а также в заведомо ложных показаниях.

Согласно версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые для искусственного увеличения показателей своей работы задержали двух уфимок. Правоохранители подкинули им наркотики и задокументировали факт их изъятия.

Оказывая психологическое давление, обвиняемые склонили девушек к отказу от прохождения медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения, за что были привлечены к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств».

Помимо этого, в ходе дознания по уголовным делам в отношении уфимок по обвинению их в незаконном хранении наркотических средств бывшие оперативники неоднократно давали заведомо ложные показания в качестве свидетелей.

Обвиняемые свою вину не признали. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

– По данному факту по указанию Министра внутренних дел по Республике Башкортостан была служебная проверка в отношении сотрудников и их руководителей. По результатам проверки, которую проводило подразделение собственной безопасности МВД республики, было принято решение об увольнении ряда виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности, – сообщила пресс-служба регионального МВД.