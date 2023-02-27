Хабиров вручил награды спасателям, работавшим в Турции

Кадр трансляции оперативного совещания в ЦУР Башкирии

Радий Хабиров вручил награды спасателям из Башкирии, участвовавшим в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Церемония награждения состоялась сегодня в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой.

– Я хотел сегодня вам, дорогие друзья, и всему отряду выразить слова благодарности от нас от всех. Это в традициях нашей республики – оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. И самое главное – помощь была уместной и высокопрофессиональной. Шесть человеческих жизней спасли, из них – два ребенка. И, конечно, в очень сложных условиях работали, – заявил глава Башкирии.