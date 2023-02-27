В Башкирии запустили производство пчелиного воска за 13 млн рублей

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Уфимском районе Башкирии запустили производство пчелиного воска. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, гранулы пчелиного воска востребованы в фармацевтической промышленности и сельском хозяйстве. Из него делают оболочки для таблеток, а также им для дольшего хранения покрывают фрукты.

Предприятие, как утверждает Хабиров, при полной загрузке сможет выпускать до 500 килограмм гранул воска в час, а в месяц – 30-50 тонн. Произведенным сырьем будут обеспечиваться пчеловодческие хозяйства республики.

Создание предприятия поддержали региональные Министерства промышленности, энергетики и инноваций и сельского хозяйства. В 2021 году производству Фонд развития промышленности республики предоставил льготный займ на реализацию проекта в размере 13 миллионов рублей.

– Это не единственная продукция компании «Урал», также здесь делают лечебную и декоративную косметику, биологически активные добавки, – поведал в своей публикации Радий Хабиров.