Главу «Башкоммунэнерго» обвиняют в нецелевой растрате 17 млн рублей

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Главу «Башкоммунэнерго» обвиняют в нецелевой растрате 17 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в ноябре 2018 года генеральный директор акционерного общества получил из региональной казны субсидию на модернизацию средств жилищно-коммунального комплекса. После этого он заключил договоры поставки оборудования на сумму более 17 миллионов рублей. Таким образом, как утверждают прокуроры, средства были потрачены на цели, которые не соответствуют условиям их получения.

Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования. В рузультате было возбуждено уголовное дело по статье «Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере».

– Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства, – сообщила прокуратура республики.