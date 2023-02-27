В Башкирии при пожаре из жилого дома эвакуировались 9 человек

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 27 февраля, в Мелеузовском районе Башкирии при пожаре из жилого дома эвакуировали девять человек. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Происшествие случилось на улице Вокзальная в селе Зирган. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили полыхающие четырехквартирный жилой дом и бревенчатую баню. Локализовать горение удалось в течение часа, в тушении было задействовано 17 человек и шесть единиц техники.

Было установлено, что девяти жителям дома удалось вовремя эвакуироваться благодаря сработавшему в квартире многодетной семьи пожарному извещателю. К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.

– Жители будут проживать у родственников. Причина пожара устанавливается, на месте пожара работает дознаватель МЧС России, – сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.