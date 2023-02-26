«Салават Юлаев» одержал победу над «Металлургом» в последнем матче регулярного чемпионата

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2022/2023 уфимский «Салават Юлаев» на выезде одержал победу над магнитогорским «Металлургом». В основное и дополнительное время команды выявить побудителя не смогли, а в серии буллитов точнее оказались «юлаевцы». Итог – 2:1 в пользу подопечных Виктора Козлова.

В первом игровом отрезке ни хозяева, ни гости отличиться не сумели и на перерыв команды ушли при счете 0:0. Во втором периоде счет открыл нападающий «Металлурга» Семен Кошелев. «Юлаевцы» отыгрались лишь в третьем игровом отрезке. Алексей Пустозеров пробил голкипера хозяев Василия Кошечкина, в ассистентах у него Александр Хмелевский и Данил Алалыкин.

В основное и дополнительное время победителя также выявить не удалось, а в серии послематчевых буллитов победу одержал «Салават Юлаев». Победный гол на счету Данила Башкирова. Итог – 2:1 в пользу «юлаевцев».