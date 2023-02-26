В Башкирии три недели разыскивают бесследно пропавшую 39-летнюю Олесю Липскую

Фото: соцсети

В Нефтекамске сотрудники полиции почти три недели разыскивают бесследно пропавшую 39-летнюю Олесю Липскую. Женщина ушла из дома еще 7 февраля этого года и перестала выходить на связь с родными. Ориентировки с приметами пропавшей распространяется по социальным сетям.

Приметы 39-летней Олеси Липской: на вид 40 лет, рост 165 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы длинные, черные, собраны в косичку. Особых примет нет.

В день пропажи была одета в шапку с помпоном розового цвета, синюю куртку до колен с капюшоном и мехом серого цвета, брюки черного цвета и черные сапоги.

Всех, кто видел Олесю, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с отделом полиции по Нефтекамску по телефонам: 102; 2-29-02, 8-987-482-43-03.