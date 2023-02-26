В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился еще у 311 человек

Фото: Рустем Ахунов

По данным Минздрава Башкирии за прошедшие сутки в республике подтвердилось еще 311 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего по отчетам республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время пандемии превысило 354 тысячи человек.

В министерстве здравоохранения Башкирии сообщают, что за минувшие сутки с полным выздоровлением выписались 313 пациентов. Всего же с начала пандемии COVID-19 в республике переболели и вылечились от ковида 346 013 человек. К счастью, за прошедшие сутки от коронавируса и его последствий никто в регионе не скончался.