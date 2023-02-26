МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели

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МЧС по Башкирии сообщает о резком ухудшении погоды на территории республики.

По данным экстренного ведомства, в отдельных районах прогнозируются неблагоприятные погодные явления: снег, местами сильный, днем переходящий в мокрый снег, метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на отдельных участках дорог видимость упадет до 500 метров и менее. В этой связи региональное управление МЧС объявляет штормовое предупреждение.

Ранее с обращением к водителям выступил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Он заявил, что из-за плохой погоды на трассы и региональные дороги выехали 18 дополнительных экипажей ДПС.