В Башкирии спасатели помогли застрявшей группе туристов на снегоходах

Фото: МЧС по Башкирии

В ночь на 26 февраля в Архангельском районе Башкирии на берегу реки Зилим застряла группа из восьми туристов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, мужчины на снегоходах застряли неподалеку от деревни Кузнецовка Архангельского района республики. На место оперативно выехали спасатели в составе 10 человек личного состава на пяти единицах техники. Установив местоположение группы, спасатели отправились туда на судне на воздушной подушке.

По прибытии выяснилось, что среди членов туристической группы нет детей, никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждается. Мужчины передвигались по пересеченной местности и при попытке пересечь реку Зилим застряли. Они прекратили движение и остановились на островке посреди реки, чтобы снегоходы не провалились под лед.

Как подчеркнули в пресс-службе МЧС по Башкирии, один из снегоходов провалился под лед и застрял. В два захода спасатели вытащили всех восьмерых туристов и довезли до населенного пункта Красный Зилим.

- Как рассказали спасатели, группе очень помогло, что они смогли развести костер и то, что с собой имелся запас еды, - отметили в МЧС по Башкирии.