В Башкирии простятся с погибшим в зоне СВО на Украине Инсафом Шамигуловым

Фото: vk.com/anton.tarasov.dema

Глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов в своих социальных сетях сообщил о гибели в зоне проведения СВО на Украине жителя микрорайона Инсафа Шамигулова. Похороны бойца продут сегодня, 26 февраля, в его родной деревне Старомусятово Бурзянского района Башкирии.

Инсаф Шамигулов проходил срочную службу в составе Тихоокеанского военно-морского флота во Владивостоке в 2018-2019 годах. В августе прошлого года он заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине, где служил в должности командира отделения. О гибели бойца рассказал глава Демского района Уфы.

- Со слов сослуживцев: «погиб как настоящий командир, прикрыл свою группу при перестрелке рядом селом Кирилловка Волноваховского района Донецкой области». Инсаф Тагирович был отзывчивым, веселым, доброжелательным, готовым прийти на помощь в любую минуту, надежным и верным своему слову, - написал в своих социальных сетях Антон Тарасов.