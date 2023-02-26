Пчеловоды в Башкирии собрали за прошлый год 7 тысяч тонн меда

Фото: vk.com/radiyhabirov

В эти дни в Уфе проходит форум пчеловодства, где участники отрасли обмениваются опытом и подводят итоги прошлого года. О событии в своих соцсетях рассказал в минувшую субботу, 25 февраля глава региона Радий Хабиров.

В своих соцсетях Хабиров подвел краткие итоги 2022 года в пчеловодстве. Руководитель региона заявил, что участники отрасли могут получать различные субсидии на развитие, которые покроют часть затрат на покупку оборудования и отметил, что самозанятые пчеловоды могут получить гранты по различным профильным проектам.

Радий Хабиров также подчеркнул, что с 2020 года проводится оцифровка пасек и заявил о важности развивать промышленные пасеки и наращивать экспорт башкирского меда.

- У нас порядка 12 тысяч пчеловодов, 300 тысяч пчелосемей, в прошлом году они получили 7 тысяч тонн товарного меда. Это почти десятая часть общероссийского объема, - написал Хабиров в своих социальных сетях.