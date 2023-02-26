В Уфе при столкновении двух легковушек пострадал пятилетний ребенок

Фото: ГИБДД по РБ

В минувшую субботу, 25 февраля, в Уфе произошла автомобильная авария, в которой пострадал пятилетний ребенок. Как сообщает пресс-службе ГИБДД по Башкирии, ДТП случилось вечером на перекрестке улиц Энтузиастов и Менделеева.

По предварительным данным, 33-летний житель Уфимского района за рулем «Hyundai Solaris», предположительно, при повороте налево на улицу Менделеева столкнулся со встречным автомобилем «Volkswagen Polo». В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, находившаяся в «Hyundai Solaris». Как отметили в ГИБДД по Башкирии, от серьезных травм ребенка уберегло детское кресло.

Сейчас причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.