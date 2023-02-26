Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем флага республики

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В минувшую субботу, 25 февраля, в Башкирии отмечался День государственного флага. Трехцветное знамя было официально утверждено в качестве государственного флага республики 25 февраля 1992 года Верховным Советом БАССР. В том же постановлении было утверждено новое название региона в составе России – республика Башкортостан.

День государственного флага Башкирии является официальным праздником и отмечается ежегодно с 2001 года.

- В эти дни мы ощущаем особую силу флага Башкортостана, когда видим его на шевронах наших воинов. Его цвета – на знаменах трех башкирских добровольческих батальонов. Всех с праздником – Днем Государственного флага Республики Башкортостан! Гордимся и будем его беречь, - написал в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.