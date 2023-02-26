В начале рабочей недели в Башкирию придут снегопады и метели

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии 27 и 28 февраля прогнозируются снегопады и метель.

Башгидрометцентр прогнозирует резкое ухудшение погодных условий. Новая рабочая неделя в Башкирии отметится снегопадом, местами до сильного, в светлое время суток переходящего в мокрый снег. В течение суток, с 27 по 28 февраля в отдельных районах республики ожидается метель при усилении ветра до 15-20 метров в секунду.

Метеорологи Башгидрометцентра прогнозируют в последние два дня календарной зимы в республике опасные природные явления: гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидаются снежные заносы, снежный накат и гололедица. По ночам в этот период температура воздуха будет в пределах -3, -8 градусов Цельсия, а в светлое время суток будет 0, -5 градусов Цельсия.

Ранее экстренные службы предупреждали об ухудшении погодных условий в Башкирии начиная с сегодняшнего дня, 26 февраля.