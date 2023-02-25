В Башкирии после пожара бригада медиков констатировала смерть 41-летнего мужчины

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел 25 февраля в Салаватском районе. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано в деревне Русское Ильчикеево. На месте нашли 41-летнего погибшего.

Уточняется, что огонь охватил дом размером 6х7 метров. Жертву пожара удалось вынести из дома до приезда спасателей, однако позже бригада скорой медицинской помощи все же констатировала его смерть.

Сейчас обстоятельства ЧП уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.