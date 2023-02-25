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НовостиОбщество25 февраля 2023 17:05

В Башкирии после пожара бригада медиков констатировала смерть 41-летнего мужчины

Трагедия произошла в Салаватском районе Башкирии
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел 25 февраля в Салаватском районе. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано в деревне Русское Ильчикеево. На месте нашли 41-летнего погибшего.

Уточняется, что огонь охватил дом размером 6х7 метров. Жертву пожара удалось вынести из дома до приезда спасателей, однако позже бригада скорой медицинской помощи все же констатировала его смерть.

Сейчас обстоятельства ЧП уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.