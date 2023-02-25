Владимир Путин наградил орденом Дружбы блогера без ног из Уфы Рустама Набиева

Фото: соцсети Рустама Набиева

Знаменитый блогер из Уфы Рустам Набиев, который потерял обе ноги во время обрушения казармы, сообщил сегодня, 25 февраля в социальных сетях, что получил от президента России Владимира Путина государственную награду - орден Дружбы.

– В это непростое время понятие дружбы несет для меня особенное значение: я, как представитель спорта, через свои экспедиции показываю, что он объединяет нас всех и сохраняет связь между людьми, – отметил Набиев. Блогер выразил уверенность, что его деятельность мотивирует людей и служит для укрепления мира и взаимопонимания между народами разных начиональностей. Уфимец выразил благодарность за награду и добавил, что рад быть представителем своей родной страны.