Глава ГИБДД Башкирии обратился к жителям республики с важным сообщением

Фото: Владимир Севастьянов

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики с предупреждением об ухудшении погоды. По предоставленным данным, 25 февраля ожидается резкое ухудшение погоды. В частности, пообещали усиленные снегопады и плохую видимость.

– Призываю водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, – заявил Севастьянов. Руководитель ведомства порекомендовал избегать резких маневров, не менять без необходимости поолосы движения и обгонять только в разрешенных местах.