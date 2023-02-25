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НовостиОбщество25 февраля 2023 11:32

Глава ГИБДД Башкирии обратился к жителям республики с важным сообщением

Жителей Башкирии предупредили в ГИБДД о снегопаде и ухудшении видимости
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Севастьянов

Фото: Владимир Севастьянов

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики с предупреждением об ухудшении погоды. По предоставленным данным, 25 февраля ожидается резкое ухудшение погоды. В частности, пообещали усиленные снегопады и плохую видимость.

– Призываю водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, – заявил Севастьянов. Руководитель ведомства порекомендовал избегать резких маневров, не менять без необходимости поолосы движения и обгонять только в разрешенных местах.