Глава Башкирии сообщил о планах реставрации медеплавильного завода

Фото: пресс-служба Радий Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров 25 февраля сообщил в социальных сетях о планах реставрации Воскресенского медеплавильного завода в Мелеузовском районе и объектов вокруг. По предоставленным данным, завод внесли в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Руководитель республики отметил, что совсем недавно была благоустроена территория вокруг завода и появилось общественное пространство – «Арт-центр Воскресенский завод».

– Теперь в планах – отреставрировать и Воскресенскую картинную галерею, филиал нашего художественного музея Нестерова. Она находится недалеко от завода и составляет с ним единый историко-культурный комплекс, – рассказал глава.

Воскресенский медеплавильный завод – был построен в 1745 году, проработало предприятие 150 лет. За это время выпустили около 27,7 тыс. тонн чистой меди.