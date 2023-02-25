Водитель «Нексии» без прав устроил в Башкирии ДТП с пострадавшим ребенком

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Башкирии сообщили об аварии, в результате которой пострадали два человека и 13-летняя девочка. По предоставленной информации, ДТП зарегистрировано в восьмом часу вечера 24 февраля в Приютово.

В ведомстве проинформировали, что столкновение произошло между автомобилями «Деу Нексия» с 36-летним водителем за рулем и «Лада Гранта» под управлением 61-летнего мужчины. В результате аварии пострадал водитель, 13-летняя девочка и 57-летняя пассажирка «Нексии».

В ведомстве выяснили, что у мужчины не было прав на управление автомобилем за неоднократную пьяную езду. Сейчас его состояние устанавливает экспертиза. Обстоятельства ЧП выясняются.