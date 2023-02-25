В Башкирии в собственном доме погиб 79-летний мужчина

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел минувшей ночью, 25 февраля, в Белорецке. На месте ЧП обнаружили тело 79-летнего мужчины.

По предоставленным данным, сообщение о пожаре на улице Пролетарской поступило в 4:13. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что горит бревенчатый дом. Пламя удалось потушить в течение 40 минут. На соседние дома огонь не распространился.

Погибшего нашли во время тушения пожара. Медики сразу же констатировали смерть. Обстоятельства ЧП выясняются.