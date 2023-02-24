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В Башкирии с 1 по 30 апреля ограничат движение грузовиков. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Согласно проекту постановления регионального правительства, движение по дорогам тяжеловесного транспорта будет осуществляться в соответствии с установленными нагрузками: для дорог регионального значения – десять тонн, для дорог межмуниципального значения – шесть тонн.

Ограничение призвано защитить дорожного полотна от повреждений в период весенней распутицы. Движение транспортных средств, предельно допустимая нагрузка на ось которых превышает установленные показатели, будет осуществляться при получении спецразрешения после возмещения причиненного дорогам вреда. Размер оплаты будет зависеть от веса груза и от протяженности маршрута.

В проекте постановления определены категории перевозок, на которые вводимые ограничения не распространяются:

– пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

– перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного фонда, удобрений, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, почты и почтовых грузов;

– сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных работах;

– перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

– транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении на автомобильных дорогах аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

– транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

– специализированные транспортные средства, обеспечивающие транспортировку твердых коммунальных отходов, жидких бытовых отходов.

Как отметила пресс-служба регионального Минтранса, по поручению главы правительства, проект постановления в настоящее время находится на доработке.