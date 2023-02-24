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НовостиОбщество24 февраля 2023 17:05

ГИБДД Уфы проведет массовые рейды среди водителей

Проверки направлены предупреждение нарушений ПДД
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 25 февраля, ГИБДД Уфы проведет в столице Башкирии массовые рейды среди водителей. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Проверки направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы будут уделять пресечению управления транспорта водителями, будучи пьяными и перевозящим детей с нарушением необходимых требований.

Городская Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными и взаимовежливыми, использовать ремни безопасности, соблюдать боковой интервал и дистанцию, а также воздержаться от поездок в нетрезвом виде.