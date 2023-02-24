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НовостиПолитика24 февраля 2023 16:55

Премьер-министр Башкирии встретился с молодежным правительством нового созыва

Встреча состоялась в Центре управления республикой
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: vk.com/agnazarov

Фото: vk.com/agnazarov

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров провел первое заседание с молодежным правительством нового созыва. Об этом глава кабмина рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

По словам Назарова, молодежное правительство – возможность карьерного роста для молодых людей и действенный инструмент для создания кадрового резерв для органов госвласти. Как поведал премьер, большая часть молодежных министров первого состава в настоящее время занимают посты в министерствах и муниципальных администрациях.

– Мы входим в топ-10 рейтинга Молодежных правительств России. Но ребята способны на большее. Поставил им задачу – войти в первую тройку, – заявил в своей публикации Андрей Назаров.