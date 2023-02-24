В Башкирии COVID-19 заразилось еще 299 человек

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии коронавирусом заразилось за сутки еще 299 человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии инфекцией заболело 353 625 граждан республики. В настоящее время в ковид-госпиталях находятся 166 человек, 114 из которых являются лицами старше 60 лет. Лечатся на дому 2 138 пациентов, 618 из них – пожилые люди.

С 2020 года в Башкирии выписано с выздоровлением 345 315 человек, 240 – за последние сутки.

За минувшие 24 часа в регионе не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. Всего от коронавируса в республике скончалось 6 006 человек.