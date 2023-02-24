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НовостиСпорт24 февраля 2023 13:34

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» 3:1 в предпоследнем матче КХЛ

Команда вышла на второе место в турнирной таблице Восточной конференции
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/hcsalavat

Фото: vk.com/hcsalavat

Сегодня, 24 февраля, «Салават Юлаев» обыграл на выезде новосибирскую «Сибирь» 3:1 в предпоследнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гостям победу обеспечили голы Николая Кулемина (первая минута матча), Данила Башкирова (9) и Александра Хмелевского (27). За команду хозяев на 39 минуте единственную шайбу за всю встречу забросил Антон Назаревич.

Уфимцы с 84 очками за 67 игр в настоящее время занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка в 67 играх.

В заключительном матче регулярного чемпионата «СЮ» схлестнется с магнитогорским «Металлургом». Матч состоится послезавтра – 26 февраля.