В Башкирии 25 февраля прогнозируют метели и морозы до -24 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 25 февраля, в Башкирии прогнозируют сильные осадки и морозы. Это следует из прогноза регионального МЧС.

Жителей республики ожидают облачная погода с прояснениями, снегопады, а в некоторых районах – метели. Ветер будет юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами – порывы до 17 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной. Температура воздуха ночью составит -14,-19°, при прояснениях до -24°. А вот днем станет значительно теплее – -4,-9°.

Согласно прогнозу метеорологов, на некоторых участках региональных дорог образуются гололедица, снежные заносы и накаты. Также из-за осадков видимость ухудшится до 500-1000 метров.