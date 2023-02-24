В Уфе в ТЦ «Мир» обнаружили труп пожилого мужчины

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера, 23 февраля, в Уфе в торговом центре «Мир» обнаружили труп пожилого мужчины. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Согласно предварительным данным, 62-летнему мужчине стало плохо, и он упал с эскалатора. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, в результате которой будет установлена причина смерти пенсионера.

Напомним, днем ранее в Уфе произошел еще один шокирующий случай. В микрорайоне «Кузнецовский Затон» девушка упала и с 10 этажа жилого и осталась жива. Пострадавшая получила тяжелые травмы, ей удалось спастись благодаря подоспевшим на помощь очевидцам.