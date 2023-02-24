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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 10:13

В Башкирии за 23 февраля поймали 32 пьяных водителей

За минувшие сутки было зафиксировано более 1200 нарушений ПДД
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за 23 февраля поймали 32 пьяных водителей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

ГИББД провела в республике профилактические рейды, направленные на предупреждение аварийных ситуаций и пресечение нарушений правил дорожного движения. На нарушителей сотрудниками дорожной полиции было составлено более 1200 административных материалов.

– Работа по обеспечению дорожной безопасности продолжается. Будьте внимательны и аккуратны. Хорошего всем отдыха и безопасных дорог! – написал в своей публикации Владимир Севастьянов.