В Башкирии выходили новорожденную весом 490 грамм

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Башкирии выходили новорожденную с экстремально низким весом. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Беременность мамы малышки проходила очень сложно, она состояла на учете у специалистов. С 11 недели была угроза прерывания беременности, также были диагностированы хроническая компенсированная недостаточность, инфекционное воспаление плодных оболочек и амниотической жидкости, анемия. Кроме того, щитовидная железа женщины перестала вырабатывать достаточное количество гормонов.

На 25 неделе беременности женщина поступила в Республиканский клинический перинатальный центр с преждевременным излитием околоплодных вод. Ей экстренно сделали кесарево сечение. У появившейся на свет малышки рост был 29 сантиметров, а вес – 490 грамм. Ребенка сразу доставили в реанимацию, девочка около месяца была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, еще один месяца она была на назальных канюлях, пока не смогла начать дышать сама. Далее медики долго выхаживали малышку в отделении патологии новорожденных №1.

– Сейчас она выписана домой, хорошо растет и догоняет своих сверстников, – рассказал Айрат Рахматуллин.