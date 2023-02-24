Стали известны подробности гибели во время катания на тюбинге 22-летнего жителя Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Глава ГИББД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал гибели во время катания на тюбинге 22-летнего парня в Бирском районе республики.

Трагедия случилась вчера днем, 23 февраля, в деревне Суслово. Как поведал руководитель региональной дорожной полиции в своем телеграм-канале, погибший житель Благовещенского района приехал на дачу на выходные. Со своим приятелем, 20-летним водителем ВАЗ-2111, он решил покататься по поселению, прицепив тюбинг к автомобилю. Известно, что шофер «одиннадцатой» имеет стаж вождения менее двух лет.

Во время поездки тюбинг на скорости выбросило на встречную полосу – прямо под колеса Lada Granta. Молодой человек из-за удара получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.

На место происшествия прибыл Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев, который лично контролировал действия сотрудников ГИБДД. Прокуратура республики взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений.

Владимир Севастьянов сообщил, что по факту трагедии следователем МВД Бирского району Башкирии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».